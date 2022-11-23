Смертельная атака на Киев и область: все, что известно о последствиях удара россиян
Российские военные 23 ноября массово атаковали своими ракетами Киев и область. Только на украинскую столицу враг направил 31 смертоносный снаряд.
К сожалению, в результате действий россиян есть жертвы среди гражданского населения. Все, что известно о ракетной атаке на столицу и Киевщину, читайте в материале 24 канала.
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Что известно об обстреле Киева
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12:46. Через час местные жители услышали звуки взрывов, а в 14:12 мэр Виталий Кличко сообщил, что россияне атаковали один из инфраструктурных объектов в столице. Поэтому киевляне остались без света и водоснабжения.
Кличко сообщил, что специалисты "Киевводоканала" работают, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение. Однако мэр призвал киевлян по возможности запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть и воду, и свет.
Спасатели работают на месте удара в Киеве / Фото ГСЧС Украины
Среди жертв есть несовершеннолетняя
По состоянию на 18:30 известно, что в результате атаки погибли 5 человек 4 мужчины и 17-летняя девушка. Тела обнаруживали как у дома, так и под завалами.
Глава полиции Киевской области Андрей Небитов отметил, что один из погибших на момент ракетного удара находился на балконе. Обломок вражеской ракеты оторвал голову мужчины.
В результате атака 41 человек получил ранения. 10 из них – оказались в больнице. Среди пострадавших – 6 детей.
По данным ГСЧС, в результате ракетных обстрелов:
- возникли пожары в гаражном кооперативе в Днепровском районе и в 3 гаражах Соломенского района;
- в Голосеевском районе разрушения получило административное здание, складское помещение и 4 автомобиля.
Ракетная атака Киевской области
Под удар россиян попал не только Киев, но и Киевская область. Российская ракета попала в многоквартирный жилой дом в Вышгородском районе. На месте происшествия вспыхнул пожар.
Андрей Небитов – начальник полиции Киевской области – сообщил, что во время попадания ракеты на Вышгородщине погибли 4 человека. Кроме того, – более 30 пострадавших.
Хуже всего то, что среди пострадавших 6 детей, самой маленькой девочке 5 лет. К счастью, у малышей легкие телесные повреждения, но мы понимаем насколько тяжелые психологические травмы останутся,
– говорится в сообщении.
Взрыв повредил 4 дома. Полиция оказывает помощь людям.
Алексей Кулеба сообщил, что пострадавшие – в больнице. Людям оказывают помощь. На месте прилета работают спасатели. Рядом с местом трагедии был организован Пункт Несокрушимости.
"Наши люди – невероятны. Жители с осколочными ранениями отказываются от помощи и оказывают ее тем, кому она нужна больше", – заявил Кулеба.
Последствия атаки по Киевской области: видео
Последствия обстрела Вышгородского района / Фото Андрея Небитова
Россияне разрушили дом / Фото Андрея Небитова
Ранения получили 6 энергетиков, которые во время атаки находились на объекте критической инфраструктуры.
В результате обстрелов зафиксировано также разрушение частного дома в Фастовском районе. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших,
– сообщил Небитов.
Чтобы обеспечить общественный порядок во время блекаута, в Киевской области вдвое увеличили количество полицейских патрулей. Кроме того, в регионе работает 371 пункт обогрева. Найти ближайший пункт обогрева – по ссылке.
Дом в Вышгороде после атаки / Фото из телеграма Алексея Кулебы
Важно! 23 ноября россияне атаковали и другие регионы Украины. Прилеты были во Львовской области, Винницкой и Харькове. В других областях – отработала ПВО.
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