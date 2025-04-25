Россия оборвала юные жизни: что известно о жертвах атаки на Киев 24 апреля

Ракетный удар России по Киеву 24 апреля унес жизни 12 мирных украинцев, среди которых были совсем юные киевляне. Две баллистические ракеты враг направил на их двухэтажный дом в Святошинском районе столицы.

Президент Зеленский рассказал, что баллистика была северокорейского производства, кроме того, она содержала компоненты из разных стран мира, больше всего – из США. 24 Канал рассказывает, что известно о жертвах очередного российского преступления.

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Никита и София Козловы

Среди 12 жертв России в Киеве оказались брат и сестра – дети врача-невропатолога Университетской клиники КНУ и Национального института рака Ярослава Козлова и семейного врача из Мотыжина, что на Киевщине, Татьяны Вирожемской.

Погибшему Никите был 21 год, а Софии – 19.

Парень был студентом Национального транспортного университета, а девушка – выпускницей профессионального колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна.

София закончила обучение с отличием в конце января. Ее специальность – "художественное фотографирование".

Это была очень талантливая девочка. Все четыре года обучения она была неизменной старостой. Она умела организовать группу, все задания, которые ей поручали, выполняла, ребята ее любили. Я вот сейчас достала ее фотографии и смотрю на них. Имеет очень добрые глаза, такой нежный взгляд. Хотя она была хорошим руководителем, лидером. Очень светлая девочка, умная, воспитанная. Имела свой взгляд на фотографию,

– рассказала член Национального союза фотохудожников Украины, преподаватель колледжа, куратор группы Софии Ирина Литичевская в комментарии для OBOZ.UA.

Она добавила, что Соня отличалась среди студентов. Девушка любила оригинально одеваться и даже самостоятельно делала украшения.

Россия убила в Киеве Софию Козлову / Фото колледжа КНУТД

Даниил Худя

Еще один погибший в Киеве – 17-летний Даниил Худя. С самого утра и до вечера его друзья наблюдали за поисково-спасательной операцией с надеждой, что Даниил жив, но, к сожалению, чуда не произошло.

Парень был из многодетной семьи.

Он учился в Киевском авиационном профессиональном колледже на отделении "Авиационная и ракетно-космическая техника".

Преподаватель авиационного колледжа Сергей Толстой рассказал, что через несколько лет парень мог стать авиатором:

"Он был нормальным, правильным студентом. Он никогда не был хулиганом".

Даниил увлекался баскетболом и футболом. Недавно вместе с командой участвовал в соревнованиях среди юношеских студенческих команд.

Даниил (по центру) увлекался футболом и баскетболом / Фото kafk.edu.ua

Друзья будут помнить его очень веселым парнем.

Всегда с юмором, на позитиве, у него не было плохого настроения. Мы несколько лет дружили, он всегда помогал, если что-то нужно было,

– поделился один из товарищей Даниила.

Он погиб вместе со своими родителями – мамой Викторией и папой Олегом. Их квартира была на первом этаже.

Известно, что отец парня воевал танкистом с 2022 года, а после ранения проходил реабилитацию.

В ту ночь дома также была младшая 14-летняя сестра, которые удалось выжить. Из семьи также остались старшие брат и сестра, которые живут отдельно.

На странице младшей девочки остались счастливые воспоминания, как она вместе с родителями танцует на своем выпускном в школе.

Родители девочки погибли во время атаки на Киев / Скриншоты OBOZ.UA