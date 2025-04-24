В Киеве завтра объявлен День траура по невинно убитым Россией 24 апреля
- В Киеве объявлен День траура 25 апреля из-за массированной атаки.
- Сейчас в столице известно о 8 жертвах.
Россия в ночь на 24 апреля нанесла циничный удар по Украине, в частности, по Киеву. В столице есть погибшие от рук россиян.
Поэтому столичные власти объявили 25 апреля Днем траура в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Киева Виталия Кличко.
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В Киеве объявили День траура
На данный момент в Киеве подтверждена гибель 8 человек.
Ранее сообщалось о 9 жертвах, но руководитель МВД Клименко рассказал, что лицо, которое считали мертвым, – это части тел других погибших.
Под завалами еще могут искать 10 человек.
Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память по жертвам массированной атаки врага на столицу,
– сообщил Виталий Кличко.
Напомним, что среди погибших по неподтвержденной информации могут быть 2 детей из одной семьи. Их родители в момент атаки были на даче.
Также известно, что среди жертв есть 84-летняя женщина.
"Хоть она старушка была,... но умирать не собиралась. Но такое преступление этой ночью произошло снова на нашу страну... И моя мама погибла, не стало ее у меня", – рассказала ее дочь.
Звали погибшую Елена Луновна.