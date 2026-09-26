В Киеве вновь раздавались взрывы во время атаки реактивных дронов: возник пожар

Столица вновь оказалась под прицелом вражеских дронов. Ночные удары 26 сентября привели к новым разрушениям в Киеве.

Об этом сообщает Киевская ГВА. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно о ночной атаке на Киев 26 сентября?

В ночь на 26 сентября Киев неоднократно подвергался атакам реактивных беспилотников российской армии, о чем предупреждали Воздушные силы. Соответственно, воздушная тревога объявлялась также несколько раз.

Жители столицы сообщали в социальных сетях о взрывах в течение ночи. А к утру от городской военной администрации поступила первая информация о последствиях обстрела.

На данный момент известно, что в результате падения обломков беспилотника в Соломенском районе столицы произошло возгорание офисного здания. В другом месте в этом же районе обломки дрона упали на открытой территории.

Кроме того, обломки зафиксированы и в Оболонском районе города, где они также приземлились на открытой местности. По предварительным данным, обошлось без повреждений и пострадавших.

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Этот ночной инцидент стал прямым продолжением беспрецедентного террора, который продолжался в течение всех предыдущих суток в Киеве. Тогда погибли 7 человек и 59 ранены, повреждены жилые многоэтажки, бизнес-центры и здание Высшего совета правосудия

Добавим, что в эту же ночь под ударом врага оказался Харьков. В Киевском районе произошло два падения БПЛА, также в Салтовском известно о попаданиях вблизи нежилых зданий. Повреждены автомобили, часть из них горит, пострадали 4 человека.