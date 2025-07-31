Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России. Вражескими ударами была повреждена Аллея Праведников в Бабьем Яру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Jewish.news.

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Что известно об обстреле Бабьего Яра?

В результате обстрела Киева 31 июля повреждения получила Аллея Праведников в Бабьем Яру, мемориальном комплексе, внесенном в список ЮНЕСКО как культурная ценность, находящемся под усиленной защитой.

По данным издания, это уже третий российский удар по территории Бабьего Яра с начала полномасштабного вторжения России. Первый обстрел произошел еще 1 марта 2022 года – он унес жизни пяти человек, в том числе ребенка.

Удар по Аллее Праведников расценивается как военное преступление против культурного наследия и памяти,

– отмечает издание.

Аллею праведников атаковали дроны / фото Jewish.news

Заметим, что в результате атаки на Киев более 100 объектов получили повреждения, среди них жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения и университеты. По состоянию на вечер известно о 13 погибших, еще 132 человека пострадали.