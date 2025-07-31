Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Jewish.news.

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Що відомо про обстріл Бабиного Яру?

Внаслідок обстрілу Києва 31 липня пошкоджень зазнала Алея Праведників у Бабиному Яру, меморіальному комплексі, внесеному до списку ЮНЕСКО як культурна цінність, що перебуває під посиленим захистом.

За даними видання, це вже третій російський удар по території Бабиного Яру від початку повномасштабного вторгнення Росії. Перший обстріл стався ще 1 березня 2022 року – він забрав життя п'яти людей, зокрема дитини.

Удар по Алеї Праведників розцінюється як воєнний злочин проти культурної спадщини та пам’яті,

– зауважує видання.

Алею праведників атакували дрони / фото Jewish.news

Зауважимо, що внаслідок атаки на Київ понад 100 об'єктів зазнали пошкоджень, серед них житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади та університети. Станом на вечір відомо про 13 загиблих, ще 132 людини постраждали.