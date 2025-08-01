Спасатели продолжают работать на месте вражеского удара по многоэтажке в Святошинском районе Киева 31 июля. Под завалами этого дома еще могут быть люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ГСЧС Александра Хорунжего в эфире телемарафона.

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Александр Хорунжий отметил, что по состоянию на 8:30 1 августа в результате террористического акта в Киеве погибло 28 человек.

"Только что передали информацию, что еще одного человека в Святошинском районе из-под обломков 9-этажки вытащили наши спасатели", – сказал спикер.

Он отметил, что есть вероятность, что под завалами многоэтажки будут еще найдены люди. На месте удара работают спасатели, инженерная техника, психологи, волонтеры раздают людям еду.

По состоянию на вчера речь шла о поисках 22 человек. Но мы не сосредотачиваемся на этих данных, а будем проверять абсолютно все участки в этом доме. Поэтому четко утверждать сколько могло быть людей там мы не можем, потому что есть разные обстоятельства – человек мог уехать в отпуск, не находиться в это время дома или наоборот кто-то мог прийти в гости. Здесь разные могут быть варианты,

– пояснил Хорунжий.

Он напомнил, что 31 июля в Киеве было две активные локации по которым ударил враг. В Соломенском районе, где было попадание в четырехэтажный жилой дом, за прошедшие сутки "закрыли локацию". Там погибли три человека.

К слову, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что Украина инициировала заседание Совбеза ООН, где планируют обсудить массированный обстрел Киева ракетами и беспилотниками 31 июля. Само заседание должно состояться 1 августа.