Ночной обстрел Киева, продвижение врага на фронте: хронология 1254 дня войны
В ночь на 31 июля Россия осуществила комбинированную атаку по Киеву ракетами и БпЛА. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия вдоль всей линии фронта и оказывают давление на украинские позиции.
О главных событиях 1254 дня полномасштабного вторжения России в Украину, ситуации на фронте и в тылу, а также заявлениях политиков на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Главные события 31 июля
В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела возникли пожары на сельскохозяйственном и транспортном предприятиях, которые спасатели ликвидировали. К счастью, погибших и травмированных нет. В результате обстрела Киева погибли 6 человек Четверо из них – в Святошинском районе, еще двое – в Соломенском. Также среди погибших есть ребенок, это мальчик шести лет. По состоянию на утро 31 июля Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины: Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников. По Никопольскому району враг наносил удары БпЛА и артиллерией – под обстрелами оказались районный центр и Марганецкая громада. Повреждено коммунальное предприятие, три частных дома, хозяйственные постройки, одна из которых загорелась. Также повреждены гараж и линия электропередач. Кроме того, Межевскую громаду Синельниковского района оккупанты атаковали FPV-дроном, в результате чего пострадал транспорт коммунального предприятия. Количество пострадавших в результате обстрела Киева возросло до 52 человек. Почти 30 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы. По словам главы КГВА, это количество еще будет расти. Президент Украины отреагировал на ночную атаку России на Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы, Также президент обнародовал ужасные кадры последствий атаки. В результате вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 20 человек. Восемь из них были госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте. Ночью Россия нанесла по Киеву очередной массированный удар БпЛА и ракетами.
Россияне атаковали Павлоградский район Днепропетровщины
Потери врага
Над Днепропетровщиной уничтожили 15 вражеских беспилотников
В Киеве возросло количество пострадавших
Прямо в жилой дом, под завалами люди, – Зеленский о ночном обстреле
– заявил Владимир Зеленский.
Российские войска ударили по Киеву
Также пожары зафиксировали в нескольких нежилых зданиях.
В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела возникли пожары на сельскохозяйственном и транспортном предприятиях, которые спасатели ликвидировали.
К счастью, погибших и травмированных нет.
В результате обстрела Киева погибли 6 человек Четверо из них – в Святошинском районе, еще двое – в Соломенском.
Также среди погибших есть ребенок, это мальчик шести лет.
По состоянию на утро 31 июля Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины:
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников.
По Никопольскому району враг наносил удары БпЛА и артиллерией – под обстрелами оказались районный центр и Марганецкая громада. Повреждено коммунальное предприятие, три частных дома, хозяйственные постройки, одна из которых загорелась. Также повреждены гараж и линия электропередач.
Кроме того, Межевскую громаду Синельниковского района оккупанты атаковали FPV-дроном, в результате чего пострадал транспорт коммунального предприятия.
Количество пострадавших в результате обстрела Киева возросло до 52 человек. Почти 30 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы. По словам главы КГВА, это количество еще будет расти.
Президент Украины отреагировал на ночную атаку России на Киев.
Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы,
Также президент обнародовал ужасные кадры последствий атаки.
В результате вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 20 человек. Восемь из них были госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.
Ночью Россия нанесла по Киеву очередной массированный удар БпЛА и ракетами.