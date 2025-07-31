В ночь на 31 июля Россия осуществила комбинированную атаку по Киеву ракетами и БпЛА. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия вдоль всей линии фронта и оказывают давление на украинские позиции.

О главных событиях 1254 дня полномасштабного вторжения России в Украину, ситуации на фронте и в тылу, а также заявлениях политиков на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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Главные события 31 июля