В результате российского обстрела Киева в ночь на 31 июля погибли 23-летние Никита и София Ламеховы, а также их 2-летний сын Лев. Молодая семья была переселенцами из Славянска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию.

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Российский обстрел унес жизни семьи Ламеховых

23-летние Никита и София Ламеховы и их двухлетний сын Лев жили в девятиэтажке в Киеве, один из подъездов которой был разрушен во время атаки. София также была беременна вторым ребенком.

Семья выехала из Славянска в Киев летом 2022 года. Перед этим София несколько месяцев жила в Германии, куда уехала после начала полномасштабного вторжения.

Никита и София были сверстниками. Они родились в Славянске в 2002 году. Оба учились в 17 школе, закончили сельскохозяйственный техникум,

– рассказали в Славянской городской военно-гражданской администрации.

После эвакуации в Киев в 2022 году пара поженилась, а в том же году у них родился сын. София была в декретном отпуске, а Никита работал охранником в магазине сети АТБ.

Семья жила на пятом этаже многоэтажки, и именно в их подъезд попала российская ракета. Тела погибших нашли под завалами только через сутки.

По данным администрации, семью похоронят в родном Славянске. Известно, что у Софии остались родители, три младших брата и две бабушки, у Никиты – мама, папа, бабушка и младшая сестра.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким тех, чью жизнь забрала циничная российская атака. Светлая память!