Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію.

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Російський обстріл забрав життя родини Ламехових

23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній дворічний син Лев жили в дев'ятиповерхівці в Києві, один з під'їздів якої був зруйнований під час атаки. Софія також була вагітною другою дитиною.

Родина виїхала зі Слов'янська до Києва влітку 2022 року. Перед цим Софія декілька місяців мешкала в Німеччині, куди поїхала після початку повномасштабного вторгнення.

Микита та Софія були однолітками. Вони народилися в Слов'янську у 2002 році. Обидва навчалися у 17 школі, закінчили сільськогосподарський технікум,

– розповіли у Слов'янській міській військово-цивільній адміністрації.

Після евакуації до Києва у 2022 році пара одружилася, а того ж року у них народився син. Софія була у декретній відпустці, а Микита працював охоронцем у магазині мережі АТБ.

Родина мешкала на п'ятому поверсі багатоповерхівки, і саме в їхній під’їзд влучила російська ракета. Тіла загиблих знайшли під завалами лише через добу.

За даними адміністрації, сім’ю поховають у рідному Слов’янську. Відомо, що у Софії залишилися батьки, три молодших брати і дві бабусі, у Микити – мама, тато, бабуся та молодша сестра.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким тих, чиє життя забрала цинічна російська атака. Світла пам'ять!