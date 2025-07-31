Российская армия ночью 31 июля массированно обстреляла Киев ударными дронами и ракетами. В сети появились кадры, с каким цинизмом оккупанты обстреливали украинскую столицу, стреляя прежде всего по гражданским зданиям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News и Reuters.

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Как выглядела ночная атака по Киеву 31 июля?

Американское издание ABC News показало, как россияне обстреливали Киев утром 31 июля. На кадрах можно увидеть, как раздается взрыв за взрывом, по городу раз за разом образуются огненные облака и серый густой дым.

Как Россия атаковала Киев 31 июля / Видео из аккаунта ABC News в соцсети Х

На видео, которое распространило Reuters можно увидеть, что враг наносит удары по украинской столице волнами. Журналисты также показали места прилетов в Киеве, работу спасателей, пострадавших, киевлян, которые должны проводить ночь в метрополитене из-за атаки, а также пожара.

Последствия российской атаки по Киеву 31 июля / Видео с аккаунта Reuters в соцсети Х

К слову, в результате российской атаки по Киеву также пострадал и дом ведущей 24 Канала Екатерины Соляр. Журналистка рассказала, что в результате взрыва в ее квартире были выбиты окна и вырваны двери, саму Соляр спасло то, что она легла спать в коридоре.