Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News та Reuters.

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Який вигляд мала нічна атака по Києву 31 липня?

Американське видання ABC News показало, як росіяни обстрілювали Київ вранці 31 липня. На кадрах можна побачити, як лунає вибух за вибухом, по місту раз за разом утворюються вогняні хмари та сірий густий дим.

Як Росія атакувала Київ 31 липня / Відео з акаунту ABC News у соцмережі Х

На відео, яке поширило Reuters можна побачити, що ворог завдає ударів по українській столиці хвилями. Журналісти також показали місця прильотів у Києві, роботу рятувальників, постраждалих, киян, які мусять проводити ніч в метрополітені через атаку, а також пожежі.

Наслідки російської атаки по Києву 31 липня / Відео з акаунту Reuters у соцмережі Х

До слова, внаслідок російської атаки по Києву також постраждав і будинок ведучої 24 Каналу Катерини Соляр. Журналістка розповіла, що внаслідок вибуху в її квартирі були вибиті вікна та вирвані двері, саму Соляр врятувало те, що вона лягла спати у коридорі.