В "Шахеде", которым Россия атаковала Киев ночью, обнаружили китайские компоненты, – Сибига

Российская армия ночью 4 июля осуществили комбинированную атаку на Киев ночью 4 июля. В "Шахеде", которым страна-агрессор обстреляла украинскую столицу, обнаружили китайский компонент.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

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Что известно о китайском компоненте в "Шахеде"

Андрей Сибига написал, что после массированной российской воздушной атаки по Украине ночью 4 июля в Киеве обнаружили компонент российско-иранского ударного беспилотника "Шахед-136"/"Герань-2", который был изготовлен в Китае. Эту деталь для дрона поставили стране-агрессору совсем недавно.



Китайский компонент обнаружили в "Шахеде", который атаковал Киев 4 июля / Фото из аккаунта Андрея Сибиги в соцсети Х

Той же ночью здание Генерального консульства Китая в Одессе получило незначительные повреждения в результате российских ударов по городу,

– отметил глава украинского МИДа.



Деталь поставили в Россию совсем недавно / Фото из аккаунта Андрея Сибиги в соцсети Х

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает эскалировать войну и террор против Украины, привлекая к этому северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей.

В СБУ, в свою очередь, добавили, что их следователи обнаружили в БпЛА "Герань" (российская версия беспилотника "Шахед") компоненты, изготовленные в Китайской Народной Республике. Об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на соответствующих деталях.

"Эти компоненты, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля", – отметили в службе.

Сейчас СБУ собирает все доказательства террористической атаки России по Киеву и документирует преступления оккупантов. Служба безопасности классифицирует российский удар по столице Украины как военное преступление и открыла по данному факту производство по статье Уголовного кодекса Украины.

К слову, во время ночной атаки по Украине 4 июля россияне запустили 539 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. Среди этих дронов было 330 "Шахедов", что является новым антирекордом по количеству применения беспилотников за одну атаку.