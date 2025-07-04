Разбор завалов осложняется пожарами: в ГСЧС уточнили данные по количеству пострадавших в Киеве

Ночью 4 июля Россия осуществила массированную атаку против Украины. Враг ударил по Киеву. С начала первых прилетов в ГСЧС начали получать сообщения из пяти районов. Было зафиксировано более 30 локаций. В основном там были выбиты окна.

По состоянию на сейчас спасатели продолжают работать на шести локациях. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага.

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"На пяти локациях продолжается ликвидация пожаров. Одна локация – проводится разбор завалов. Это жилой дом. Сейчас в Киеве работает более 170 единиц основной и специальной техники. Также более 600 человек", – сообщила она.

К счастью, по состоянию на сейчас нет погибших в результате атаки на Киев. По предварительной информации, пострадало 24 человека. Но это количество может увеличиваться, потому что люди могут чувствовать ухудшение самочувствия, в частности, из-за дыма.

Напомним, в ночь на 4 июля Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Российские оккупанты использовали для удара 550 средств воздушного нападения. Большинство ракет и дронов летели на Киев. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что это новый антирекорд.

В Киеве много пожаров. Поэтому власти просят жителей после завершения тревоги позакрывать дома окна из-за высокой концентрации продуктов горения.