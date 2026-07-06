Интенсивность ударов России действительно меняет позицию страны-агрессора. Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, пояснив, что путинский режим такими действиями готовит аргументы для переговоров с Дональдом Трампом.

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Какую истинную цель преследует Россия такими ударами?

Скорее всего, Владимир Путин и Дональд Трамп пообщаются сразу после саммита НАТО. Ведь перед этим лидер США будет разговаривать с Владимиром Зеленским и, вероятно, сформирует определенную позицию, с которой пойдет на переговоры с Путиным. Понимая это, российский диктатор уже готовит аргументы, чтобы опровергнуть все, что скажет Украина.

В Киеве сегодня пытаются донести до Трампа правду о том, что у России нет прорывов на фронте, нефтеперерабатывающая отрасль страны падает, есть большие проблемы с экономикой.

Я не сомневаюсь, что в Кремле это прекрасно понимают. Поэтому они готовят аргументы для разговора с Трампом. И, к большому сожалению, такими аргументами являются удары по гражданской инфраструктуре на фоне того, что у Украины нет возможностей сбивать ракеты,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Враг хочет продемонстрировать, что у него есть силы эффективно наносить удары именно по столице. К тому же они показывают, что могут делать это в течение длительного времени, ведь оружия у России много. Она производит значительно больше ракет, чем тех, которыми можно сбивать российские баллистические ракеты. Путин убежден, что такие террористические действия повлияют на мнение Трампа.

Поэтому эскалация неслучайна. Сюда также можно отнести удары по АЗС, а также удары КАБами по прифронтовым городам. К сожалению, у россиян достаточно управляемых авиационных бомб, которые они направляют на жилые дома. Таким образом, сейчас враг перешел к прямому террору против гражданского населения и надеется таким образом повлиять на переговорный процесс.

Россия оказывает давление не только на гражданское население, но и на Запад

Удары врага носят комплексный характер, они направлены не только на мирных жителей Украины, но и на Запад в целом. Стоит отметить, что Украина получает в год примерно 70 миллиардов евро помощи. Это как раз тот необходимый минимум, который требуется, чтобы сдерживать российское наступление. Уже давно понятно, что НАТО не планирует кардинально увеличивать поддержку нашего государства.

Европа так и не смогла стать активным игроком в переговорах. Сегодня европейцам важно, чтобы в будущем соглашении они получили гарантии безопасности для себя. Ведь они также боятся эскалации и нападения со стороны России.

Реагирует ли НАТО на удар по Киеву: смотрите видео

Видя все это, россияне давят на гражданское население, так поступают уже не первый год. Зимой они целенаправленно наносили удары по энергетике, а сейчас терроризируют гражданское население.

"Это будет производить впечатление и на западных партнеров: мол, у Украины нет средств для отражения атак, поэтому следует думать о форматах прекращения войны. Разумеется, не на условиях Украины. Поэтому сейчас мы видим системное давление на всех", – подытожил Валерий Клочок.

Напомним, в результате ужасного удара по столице 6 июля погибли 14 человек. Массированная атака проходила в несколько волн: сначала летели баллистические ракеты, затем крылатые ракеты и беспилотники. К сожалению, баллистические ракеты перехватить не удалось, имеются серьезные разрушения жилых домов.