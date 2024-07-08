Обгоревший ковер и уставшие спасатели: появились болезненные фото разрушенного дома на Сырце

Во время жестокой атаки по Киеву был поврежден дом в Шевченковском районе вблизи метро "Сырец". Корреспонденты 24 Канала побывали на месте.

Больше всего во время атаки пострадал "Охматдет". Там есть погибшие, разрушены корпуса, потеряно уникальное оборудование.

Смотрите также Во время удара по "Охматдету" медики выполняли три операции на сердце, – глава Минздрава

Что известно о разрушениях в доме на Сырце и сколько там погибших

В многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные – повреждены. Погибло 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадало, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей,

– привели информацию на 21:22 в КГВА.

Больно видеть, как разрушаются жизни людей. Но украинцы помогают друг другу держаться – и держат любимцев, ведь это члены семьи.

Киевляне возле обстрелянного дома на Сырце 8 июля / Фото Валентины Полищук

Ноги людей посекло обломками, в одной из квартир сожгло ковер. Хорошо видно, как много выгорело.

Последствия ракетного обстрела Киева 8 июля / Фото Валентины Полищук

Разрушенный дом на Сырце / Фото Валентины Полищук

Настоящие герои этого дня, как и многих других, – спасатели. Они безумно устают, но не прекращают свою работу.

ГСЧС разбирают завалы и отдыхают возле места обстрела в столице / Фото Валентины Полищук

Всего во время понедельничной атаки по столице были повреждены здания в семи районах города. На вечер 8 июля известно о 27 погибших в Киеве и 82 пострадавших. Вероятно, на утро эти цифры вырастут, ведь разбор завалов продолжается.