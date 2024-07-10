Во время обстрела Киева 8 июля погибли дети сотрудницы Минагро, она – в тяжелом состоянии

В результате удара по Шевченковскому району Киева 8 июля пострадала сотрудница Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анастасия Стратулат. Во время обстрела также погибли двое детей женщины.

В целом по Киеву в результате атак России погибло уже 5 детей. Общее количество жертв достигло 35. В то же время сообщалось о 114 пострадавших в столице.

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Сотрудница Минагро потеряла двух детей

По словам Министерства аграрной политики, Анастасия в момент жестокого обстрела россиян была рядом с детьми. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из больниц Киева.

Коллектив Минагрополитики выражает искренние соболезнования коллеге Анастасии Стратулат, которая во время вчерашнего обстрела столицы потеряла самое дорогое – сына Андрея и дочь Машу. Разделяем эту тяжелую боль и склоняем головы в глубокой скорби,

– написали в Министерстве.

В Минагрополитики также просят всех неравнодушных материально поддержать коллегу, которая сейчас нуждается в длительном лечении и дальнейшей реабилитации.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует родным и близким погибших людей.

Ранее также стало известно, что 10 июля, в больнице умер мальчик, который во время удара по "Охматдету" находился в критическом состоянии в реанимации. Это первая детская жертва в результате атаки по больнице.