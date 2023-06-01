Только 32 года: что известно о погибшей женщине, которую убил обломок "Шахеда" в Киеве

Российский враг ударил "Шахедами" по Киеву в ночь на 30 мая. В результате этого погибла Екатерина Кардаш.

Погибшей Екатерине было всего 32 года. Ее коллега вспомнила, какой была женщина при жизни.

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Что известно о погибшей женщине в Киеве

Екатерина Кардаш получила смертельное ранение в своей квартире. При жизни женщина была общительной, интересной, амбициозной и умной.

Долго работали вместе в лучшем в мире СП РМ, вместе набирали и учили людей в Украине и Казахстане, немного дружили, немного спорили и многое пережили вместе. Совершенно юная, всего 32, амбициозная, интересная, умная,

– вспомнила о погибшей ее коллега Татьяна Любченко.



Екатерина Кардаш получила смертельное ранение / фото из фейсбука Екатерины Кардаш



Погибшая Екатерина Кардаш / фото из фейсбука Екатерины Кардаш

Как сообщал мэр Виталий Кличко, погибшая в момент атаки находилась на балконе и смотрела за тем, как сбивают дроны. Поэтому он призвал людей ни в коем случае так не делать.



Дом, пострадавший во время атаки 30 мая / фото КГВА

Что известно об обстреле Киева 30 мая