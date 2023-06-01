Только 32 года: что известно о погибшей женщине, которую убил обломок "Шахеда" в Киеве

1 июня 2023, 16:07
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Татьяна Любченко

Российский враг ударил "Шахедами" по Киеву в ночь на 30 мая. В результате этого погибла Екатерина Кардаш.

Погибшей Екатерине было всего 32 года. Ее коллега вспомнила, какой была женщина при жизни.

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Что известно о погибшей женщине в Киеве

Екатерина Кардаш получила смертельное ранение в своей квартире. При жизни женщина была общительной, интересной, амбициозной и умной.

Долго работали вместе в лучшем в мире СП РМ, вместе набирали и учили людей в Украине и Казахстане, немного дружили, немного спорили и многое пережили вместе. Совершенно юная, всего 32, амбициозная, интересная, умная,
– вспомнила о погибшей ее коллега Татьяна Любченко.


Екатерина Кардаш получила смертельное ранение / фото из фейсбука Екатерины Кардаш


Погибшая Екатерина Кардаш / фото из фейсбука Екатерины Кардаш

Как сообщал мэр Виталий Кличко, погибшая в момент атаки находилась на балконе и смотрела за тем, как сбивают дроны. Поэтому он призвал людей ни в коем случае так не делать.


Дом, пострадавший во время атаки 30 мая / фото КГВА

Что известно об обстреле Киева 30 мая

  • Российские оккупанты ночью 30 мая атаковали Киев. Террористы атаковали иранскими баражирующими боеприпасами Shahed-136/131.
  • В общей сложности по всей Украине с северного и южного направления запустили 31 БпЛА. Украинские военные уничтожили 29 "Шахедов". Почти все дроны были поражены на подступах столицы и в небе Киева.
  • В результате падения обломков в разных районах Киева зафиксировано возгорание, разрушение объектов жилого и нежилого фонда, повреждение автомобилей.
  • К сожалению, в результате атаки один человек погиб, 7 получили ранения разной степени тяжести. Все, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе, где обломки попали в многоэтажный дом.
  • Иван, мужчина погибшей в доме в Голосеевском районе, рассказал, что Екатерина в момент взрыва спала. По его словам, от взрыва в квартире вылетели окна и жена упала.

Автор: Софія Ковнір