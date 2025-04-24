"Старушка, но умирать не собиралась": женщина сидит возле матери, чью жизнь забрала Россия в Киеве

Ночью 24 апреля, когда мирные украинцы спали, Россия нанесла циничную комбинированную атаку. Среди пострадавших городов и областей – Киев, где известно о нескольких жертвах.

Среди погибших есть 84-летняя женщина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Была старенькая, но умирать не собиралась, – дочь

Елена Луновна проживала в Святошинском районе Киева. В ее дом попала российская ракета.

Дочь, которая сидит возле тела погибшей в уничтоженном дворе, рассказала, что несмотря на свой возраст, женщина имела крепкое здоровье.

Хотя она старенькая была,... но умирать не собиралась. Но такое преступление этой ночью произошло снова на нашу страну... И моя мама погибла, не стало ее у меня,

– говорит дочь погибшей.

Она отмечает, что ненавидит Россию, которая принесла Украине столько горя и убила многих украинцев.

В Киеве погибла 84-летняя женщина: смотрите видео

Напомним, что сейчас известно о 10 жертвах российской атаки по Киеву. Еще 63 человека получили травмы, среди них есть дети.