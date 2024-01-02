Для обстрела Украины с утра враг привлек почти все имеющиеся МиГ-31К

Во вторник 2 января Россия совершила по Украине комбинированную ракетную атаку. Враг применил почти весь арсенал – от Шахедов до Х-47 "Кинжал"

В Defense Express проанализировали, какое оружие враг использовал для обстрела Украины во второй день нового 2024 года.

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Подробности комбинированной атаки по Украине

Сама атака началась еще около 22:00 еще 1 января из "Шахедов", запущенных из оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. В общей сложности было зафиксировано 35 дронов-камикадзе, но ни один из них не достался своей цели – всех их сбили.

В то же время, когда последние дроны силы ПВО уже сбивали, к пусковым рубежам начали выходить российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Мониторинговые кагалы заявили, что всего было 16 самолетов, которые разделились на две группы. Первая совершила пуски около 6 утра, а вторая – в 7 утра.

Позже около 07:30 оккупанты начали использовать баллистическое вооружение. А в 07:39 стало известно, что 9 истребителей МиГ-31К выпустили ракеты "Кинжал".

Впоследствии было сообщено еще о пусках Х-47 "Кинжал", то есть было привлечено еще МиГ-31К. А это значит, что Россия для атаки 2 января использовала уже 10 носителей этих ракет, из 12 по имеющейся информации и находящихся в ней на вооружении. Прессслужба Главнокомандующего ВСУ сообщила о запуске 10 Х-47 "Кинжал", из которых все 10 были сбиты,

– отметили в Defense Express.

После этого оккупанты выпустили 3 ракеты "Калибр" из Черного моря.

Сколько ракет сбили силы ПВО: официальные данные Генштаба

В пресс-службе Главнокомандующего ВСУ сообщили, что в целом враг выпустил по Украине:

35 "Шахедов",

70 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и Х-555,

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр",

10 "гиперзвуковых" Х-47 "Кинжал",

12 ракет, летевших по баллистической траектории – либо "Искандер-М", либо зенитные ракеты из С-300 или С-400.

То есть в общей сложности оккупанты использовали 130 средств дальнобойного поражения. Всего силам ПВО удалось сбить 72 цели.