Ночной обстрел Киева: ГСЧС показала последствия

Ночью 23 июня Киев в очередной раз оказался под обстрелом БпЛА и баллистики. Продолжается ликвидация последствий в Соломенском и Шевченковском районе столицы.

Из частично разрушенные здания уже спасены несколько людей, в частности беременная женщина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС, Новости.Live.

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Какие разрушения есть в Киеве в результате российского обстрела

Ночью 23 июня Киев оккупанты атаковали дронами и баллистикой. Есть разрушения жилых зданий.

Известно о 3 погибших и 13 раненых.

В Шевченковском районе повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Вспыхнули автомобили во дворе дома. С помощью автолестницы и трехколенной лестницы проводится эвакуация жителей дома. Уже спасены 10 человек, из них одну беременную женщину и 2 детей.

В Соломенском районе горела крыша здания бизнес-центра. Также по другому адресу возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 квадратных метров – продолжается тушение.

Известно также, что возник пожар возле "Киевского политехнического интитута". Сами здания университета не горят, но выбиты окна. Соискателям образования предлагают прийти на помочь убрать стекла.

Также есть возгорания на открытых территориях и повреждения жилых зданий в результате падения обломков БпЛА.

Последствия российской атаки на Киев 23 июня: фото ГСЧС, Новости.Live

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