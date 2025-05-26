В Киеве обломки дрона упали на территорию заведения общественного питания
- В Киеве обломки дрона повредили заведение общественного питания в Деснянском районе и жилой дом в Днепровском районе.
- Россия третью ночь подряд атаковала Киев беспилотниками и ракетами, что привело к повреждениям без последующего возгорания.
Враг третью ночь подряд массированно атаковал столицу Украины. В результате обстрела повреждены дома, в том числе заведение общественного питания.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
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Какие последствия вражеского обстрела столицы
В ночь на 26 мая воздушная тревога в Киеве продолжалась 6 часов. Россия атаковала беспилотниками и ракетами. Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказывал, что в одном из жилых домов выбиты окна, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.
В КГГА объяснили, что дома повреждены в двух районах столицы:
- в Деснянском районе обломки упали на территорию заведения общественного питания. Без дальнейшего возгорания;
- в Днепровском районе поврежден фасад жилого дома, выбиты стекла в двух окнах. Без дальнейшего возгорания.
Там отметили, что пострадавших в результате обстрела нет – никто не обращался за помощью медиков.
Циничную атаку россиян прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, пока Кремль тормозит даже с обсуждением предложений. Враг умышленно затягивает время.
"Ускорить Москву возможно санкциями и оружием", – подчеркнул Ермак.