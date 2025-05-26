В Киеве обломки дрона упали на территорию заведения общественного питания

Враг третью ночь подряд массированно атаковал столицу Украины. В результате обстрела повреждены дома, в том числе заведение общественного питания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Какие последствия вражеского обстрела столицы

В ночь на 26 мая воздушная тревога в Киеве продолжалась 6 часов. Россия атаковала беспилотниками и ракетами. Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказывал, что в одном из жилых домов выбиты окна, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.

В КГГА объяснили, что дома повреждены в двух районах столицы:

в Деснянском районе обломки упали на территорию заведения общественного питания. Без дальнейшего возгорания;

в Днепровском районе поврежден фасад жилого дома, выбиты стекла в двух окнах. Без дальнейшего возгорания.

Там отметили, что пострадавших в результате обстрела нет – никто не обращался за помощью медиков.

Циничную атаку россиян прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, пока Кремль тормозит даже с обсуждением предложений. Враг умышленно затягивает время.

"Ускорить Москву возможно санкциями и оружием", – подчеркнул Ермак.