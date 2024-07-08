Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. В целом количество пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 78.

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Сколько детей погибло в результате обстрела Киева

Известно о 19 погибших, из них двое детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, по состоянию на эту минуту есть информация о по меньшей мере 7 погибших в Соломенском районе. Также известно о 5 жертвах в Шевченковском и еще 7 погибших в Днепровском районах.

Последствия обстрела Киева: смотрите видео

В то же время количество пострадавших также возросло. Сейчас число достигает 59 человек. В Офисе генпрокурора отметили, что все жертвы и раненые являются гражданскими лицами.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Заметим, что российское минобороны отреагировало на собственный же удар. Во вражеском ведомстве цинично обвинили Украину, мол, гражданские объекты в Киеве пострадали от сбивания противовоздушной обороны. Более того, оккупанты солгали, что их целями якобы были военные объекты и авиационные базы ВСУ.