Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Загалом кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Києву зросла до 78.
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Скільки дітей загинуло внаслідок обстрілу Києва
Наразі відомо про 19 загиблих, з них двоє дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку,
– йдеться у повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, станом на цю хвилину є інформація про щонайменше 7 загиблих у Солом'янському районі. Також відомо про 5 жертв у Шевченківському та ще 7 загиблих у Дніпровському районах.
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Водночас кількість постраждалих також зросла. Наразі число сягає 59 осіб. В Офісі генпрокурора наголосили, що всі жертви та поранені є цивільними особами.
Зауважимо, що російське міноборони відреагувало на власний же удар. У ворожому відомстві цинічно звинуватили Україну, мовляв, цивільні об'єкти у Києві постраждали від збиття протиповітряної оборони. Ба більше, окупанти збрехали, що їхніми цілями нібито були військові об'єкти та авіаційні бази ЗСУ.