Все ракеты, запущенные ночью, летели на столицу, – Игнат о ночном российском обстреле

В ночь на 10 июня украинские города подверглись очередному российскому массированному обстрелу. По Киеву осуществили одну из самых масштабных атак.

Все ракеты и большинство ударных дронов были нацелены именно на столицу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат РБК-Украина.

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Массированная атака на Киев 10 июня

Ночью страна-агрессор нанесла массированный обстрел по Украине. Под ударом оказались Одесская, Днепровская и Черниговская области. В Киеве взрывы раздавались в большинстве районов города.

По словам Игната, все семь ракет, выпущенных врагом, были направлены именно на Киев. Среди них – две баллистические ракеты северокорейского производства.

В общем Россия запустила по Украине 315 ударных БпЛА "Шахед" и беспилотники-имитаторы.

Большинство из них летели именно на Киев,

– добавили в ПС.

Подробнее о последствиях атаки

Российская армия продолжает террор гражданского населения Украины. В результате обстрелов в разных регионах Украины возникло 19 пожаров. В Одессе ударные беспилотники повредили админздание роддома и станцию переливания крови. К сожалению, погибли 2 человека, еще 9 – ранены.

В Киеве повреждено объекты в 7 районах города. Известно о 4 пострадавших и повреждениях административного здания. К ликвидации пожаров была привлечена авиация ГСЧС.

В общем, по данным Воздушных сил, обезврежено 284 воздушные цели из 322 запущенных агрессором. Попадание зафиксировано в 11 локациях.