Несмотря на первый день лета, в Украине снова траур по погибшим из-за вражеских ракетных обстрелов. В ночь на 1 июля захватчики ракетами обстреляли Киев, есть погибшие.

Говорят, что жертв можно было бы избежать, если бы укрытие поликлиники, куда попал обломок сбитой ракеты, был открыт. Именно поэтому во Львове начали проверять укрытия.

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Во Львове проверят укрытие

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что вечер 1 июня следует посвятить собственной безопасности.

Вечер открытых укрытий, толока, собрания – называйте это как хотите, но нужно быть. Сегодня с 18:00 до 20:00 все укрытия, расположенные в жилых и нежилых помещениях, должны быть открыты. Это возможность жителям встретиться, проверить состояние своих хранилищ и еще раз договориться об их работе во время воздушной тревоги. Это касается всех укрытий в городе,

– подчеркнул Садовый.

Если в вашем доме нет подвала или паркинга – ближайшее хранилище можно найти на карте.

Если укрытие закрыто, или есть другие проблемы с ним, следует обращаться на Горячую линию города по телефону 1580 года. Садовый подчеркнул, что безопасность – превыше всего.

Главное об обсере Киева

Ночью 1 июня, российские оккупационные войска совершили атаку на Киев с помощью баллистических ракет. В городе произошло около десяти взрывов. Военный журналист Андрей Цаплиенко отметил, что ракеты, вероятно, были запущены из Брянской области.

Представители Киевского городского военного администрации сообщили, что обломки вражеских объектов, сбитых над Деснянским и Днепровским районами столицы, также привели к повреждениям жилых домов, автомобилей и поликлиники в Деснянском районе Следует заметить, что, вероятно, в момент ракетной атаки в поликлинике было закрыто укрытие.

Мэр города немедленно отреагировал на это и заявил, что специалисты из департамента муниципальной безопасности выехали в поликлинику для расследования причин отсутствия доступа к укрытию в поликлинике. Охранника медучреждения, имеющего визуальные признаки алкогольного опьянения – доставлены в полицию для выяснения обстоятельств.