Обломки упали в 2 районах: в результате атаки на Киевщине повреждено по меньшей мере 9 домов
Источник:Андрей Небитов
19 декабря российские оккупанты нанесли удар по Киевской области. В результате этого есть пострадавшие и много разрушений.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. Он попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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Новые детали атаки по Киевской области
Как рассказал Небитов, в результате массированной атаки оккупантов по Киевской области 3 человека пострадали. Также зафиксировано по меньшей мере 9 поврежденных домов.
Обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели полицейские в двух районах области. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.
Призываю граждан в случае сигнала воздушной тревоги немедленно проходить в укрытие! От этого зависит ваше здоровье и жизнь,
– подчеркнул Небитов.
Оккупанты ударили по Киевской области / фото Андрей Небитов
Что известно об обстреле Киева и области
- В ГСЧС Украины сообщили, что в результате вражеских обстрелов в Шевченковском и Соломенском районах столицы произошло падение обломков на открытую территорию. Спасатели провели обследование территории и тушение тлеющих обломков.
- В КМВА отметили, что столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами "Шахид". В воздушном пространстве над Киевом зафиксировали более 20 БПЛА, из которых сбить удалось 15 беспилотников.
- Позже стало известно, что в небе над столицей зафиксировали 23 иранских дрона-камикадзе. Уничтожить ПВО удалось 18 беспилотников противника.
- В ДТЭК сообщили жителям Киева о введении экстренного отключения света из-за очередной атаки "Шахидами". Так что 19 декабря графики стабилизационных отключений в столице не действуют.
- Как отметили в Офисе генпрокурора Украины, повреждения в результате атаки дронами зафиксировали также в Киевской области. Разрушения подверглись частным домам в регионе. На местах атак работают правоохранители. Они проводят следственные действия, а также документируют очередное преступление россиян.