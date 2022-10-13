В полиции рассказали детали ночного обстрела Киевщины дронами-камикадзе

13 октября 2022 , 09:41
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Андрей Небытов

Утром 13 октября захватчики атаковали Киевскую область. Зафиксировано три обстрела дронами-камикадзе Бучанского района.

В настоящее время на месте обстрела полиция обеспечивает охрану правопорядка. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал Андрей Небытов.

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Новые детали обстрела Киевщины

Ночью 13 октября враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевщины. В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, потерпевших нет.

ГСЧС работает над ликвидацией последствий обстрелов. В который раз призываю всех оставаться в укрытиях во время сигналов воздушной тревоги,
– отметил Небитов.

Сейчас на месте взрывов работает полиция и экстренные службы. СБУ фиксирует последствия вражеской атаки.

Враг обстрелял Киевщину / фото Андрей Небитов

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Автор: Софія Ковнір