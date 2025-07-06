Россия комбинированно обстреляла Константиновку: погибли 4 человека, есть пострадавший

Российская армия 6 июля комбинированно обстреляла Константиновку, что в Донецкой области. В результате этого погибли 4 человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

К теме Здесь будет отдельный удар: куда россияне направляют свое летнее наступление

Какие последствия обстрела Константиновки врагом 6 июля

Прокуроры рассказали, что 6 июля 2025 года в 11:00 оккупанты обстреляли жилую застройку в Константиновке, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК.

В результате атаки погибли двое гражданских. Еще один горожанин 63 лет получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Пострадавшие находились на улице,

– отметили в Донецкой областной прокуратуре.



Последствия российского обстрела Константиновки 6 июля / Фото Донецкой областной прокуратуры

Уже через 10 минут враг попал FPV-дроном по гражданскому автомобилю, в котором находились супруги. 39-летняя женщина и 40-летний мужчина получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

"Среди поврежденных объектов – 15 частных и многоквартирных домов, линии электропередач, автомобиль", – подчеркнули правоохранители.



В городе есть погибшие и пострадавший / Фото Донецкой областной прокуратуры

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам военных преступлений.