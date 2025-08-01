В пятницу, 1 августа, российские военные массированно атакуют беспилотниками Краматорск Донецкой области. В городе возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко и Краматорский городской совет. На местах работают все соответствующие службы.

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Что известно об обстреле Краматорска?

Враг атаковал город в Донецкой области с 10 часов утра, по состоянию на 17:47 известно о по меньшей мере 8 ударов.

Под огнем оказались жилые многоэтажки, критическая инфраструктура, промышленная зона и центральная часть города. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Последствия дроновой атаки 1 августа: смотрите фото

На местах работают соответствующие службы, окончательные последствия российского террора устанавливают.

Без лишней надобности не выходите на улицу,

– призвали в городском совете.

Напомним, 31 июля враг также атаковал Краматорск КАБом, разрушив 5-этажный жилой дом. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 11 пострадавших.