Огонь по Краматорску Донецкой области открывали оккупационные войска из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела в городе осталась воронка, глубиной в 8 метров. Она образовалась около жилых домов.
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Это русский мир идет к нам, спасает нас,
– иронически отметили местные жители.
Люди рассказали, что обстрел был очень мощным. Некоторых даже отбросило сильной взрывной волной. Теперь дома местных жителей остались без окон, дверей, а кое-где и с разрушенными крышами.
Жители Краматорска рассказали об обстреле города: видео
Отметим, оккупанты обстреливают Краматорск из РСЗО "Смерч".
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