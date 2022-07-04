Вогонь по Краматорську Донецької області окупаційні війська відкривали з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу в місті залишилася вирва глибиною у 8 метрів. Вона утворилася одразу біля житлових будинків.
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Це "русскій мір" іде до нас, рятує нас,
– іронічно наголосили місцеві мешканці.
Люди розповіли, що обстріл був дуже потужним. Декого навіть відкинуло сильною вибуховою хвилею. Тепер будинки місцевих мешканців залишилися без вікон, дверей, а подекуди й зі зруйнованими дахами.
Мешканці Краматорська розповіли про обстріл міста: відео
Зазначимо, окупанти обстрілюють Краматорськ з РСЗВ "Смерч".
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- Станом на ранок 4 липня на війні проти України загинули вже 36 200 російських окупантів. За минулу добу наші відважні воїни ліквідували 230 путінських солдатів, 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 4 дрони та іншу техніку ворога.
- Російські військові форсували річку Сіверський Донець. Зараз вони закріплюються в районах Лисичанська та Білогорівки.
- З тимчасово окупованого Криму у Херсонську область ворожі бійці відправили 17 вагонів з боєприпасами.
- Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ворог встановив контроль над Золотарівкою.
- На Донецькому напрямку росіяни хочуть витіснити підрозділи Збройних Сил України на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.
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