"Вдохновлял учеников": в результате обстрела Краматорска погиб учитель Евгений Миргородский

В воскресенье, 9 февраля, Россия обстреляла Краматорск. В результате враждебных действий страны-агрессора погиб местный учитель физической культуры Евгений Миргородский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Управления физической культуры и спорта Краматорского городского совета.

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В результате обстрела Краматорска погиб Евгений Миргородский

Управление физической культуры и спорта Краматорского городского совета с глубокой скорбью сообщает о трагической гибели Евгения Миргородского – преданного педагога, наставника и настоящего энтузиаста спорта,

– говорится в заметке.

Известно, что мужчина погиб в результате прямого попадания авиабомбы в жилой дом.

Евгений Миргородский работал учителем физической культуры сначала в СОШ № 23, а затем в СОШ № 11. По словам представителей управления, Евгений вдохновлял учеников заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Указывается, что мужчина увлекался восточными единоборствами, в частности дзюдо, самбо, рукопашным боем и китайской гимнастикой.

Миргородский был активным популяризатором бегового движения в Краматорске. Мужчина основал Клуб Любителей бега и начал инициативу Run Day – еженедельные пробежки в парках города, привлекая к ним как опытных спортсменов, так и начинающих.

"Его жизненное кредо – "Спорт – это здоровье" – стало путеводной звездой для многих воспитанников, коллег и друзей. Краматорск потерял человека, который делал наш город спортивным, здоровым и сильным", - отметили в Управлении физической культуры и спорта Краматорского городского совета.