Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради.

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Внаслідок обстрілу Краматорська загинув Євген Миргородський

Управління фізичної культури та спорту Краматорської міської ради з глибоким сумом повідомляє про трагічну загибель Євгена Миргородського – відданого педагога, наставника та справжнього ентузіаста спорту,

– йдеться в дописі.

Відомо, що чоловік загинув внаслідок прямого влучання авіабомби у житловий будинок.

Євген Миргородський працював вчителем фізичної культури спочатку у ЗОШ № 23, а згодом у ЗОШ № 11. За словами представників управління, Євген надихав учнів займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Вказується, що чоловік захоплювався східними єдиноборствами, зокрема дзюдо, самбо, рукопашним боєм і китайською гімнастикою.

Миргородський був активним популяризатором бігового руху у Краматорську. Чоловік заснував Клуб Любителів бігу та започаткував ініціативу Run Day – щотижневі пробіжки в парках міста, залучаючи до них як досвідчених спортсменів, так і початківців.

"Його життєве кредо – "Спорт – це здоров’я" – стало дороговказом для багатьох вихованців, колег і друзів. Краматорськ втратив людину, яка робила наше місто спортивнішим, здоровішим і сильнішим", — зазначили в Управлінні фізичної культури та спорту Краматорської міської ради.