Пострадавшего ребенка вместе с мамой доставили в Киев на следующий день после российского обстрела. Медикам пришлось сделать девочке операцию.
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Маленькую Мию выписали из больницы
Журналисты встретились с маленькой Мией и ее мамой в Киеве, где проживает семья. Ярина вместе с дочерью ездили в Краматорск на несколько дней. В частности, чтобы отвезти волонтерскую помощь и встретиться с мужем и папой-военным.
Они зашли в пиццерию буквально на несколько минут, чтобы забрать еду. Когда раздался взрыв, мужчина спиной прикрыл и жену, и дочь. Сквозь завалы выбирались своими силами.
В результате обстрела у ребенка перелом височной кости, а также множественные колотые раны головы. После обследований девочку прооперировали, позже отпустили домой.
Добавим, ранее Ярина поблагодарила всех, кто отправлял средства на операцию дочери.
"Деньги собирали всем миром. У меня слезы на глазах сколько людей откликнулись на нашу просьбу", – отметила женщина.
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Что известно о жертвах и пострадавших в Краматорске
- Оккупанты ударили по Краматорску ракетами "Искандер".
- К сожалению, в результате обстрела погибли 12 человек. В частности, 17-летняя девушка и две 14-летние сестренки.
- Еще 65 человек пострадали. Среди раненых трое граждан Колумбии.
- 1 июля в больнице помела писательница Виктория Амелина.