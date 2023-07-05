Пострадавшего ребенка вместе с мамой доставили в Киев на следующий день после российского обстрела. Медикам пришлось сделать девочке операцию.

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Маленькую Мию выписали из больницы

Журналисты встретились с маленькой Мией и ее мамой в Киеве, где проживает семья. Ярина вместе с дочерью ездили в Краматорск на несколько дней. В частности, чтобы отвезти волонтерскую помощь и встретиться с мужем и папой-военным.

Они зашли в пиццерию буквально на несколько минут, чтобы забрать еду. Когда раздался взрыв, мужчина спиной прикрыл и жену, и дочь. Сквозь завалы выбирались своими силами.

В результате обстрела у ребенка перелом височной кости, а также множественные колотые раны головы. После обследований девочку прооперировали, позже отпустили домой.

Добавим, ранее Ярина поблагодарила всех, кто отправлял средства на операцию дочери.

"Деньги собирали всем миром. У меня слезы на глазах сколько людей откликнулись на нашу просьбу", – отметила женщина.

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