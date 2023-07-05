Постраждалу дитину разом з мамою доставили до Києва наступного дня після російського обстрілу. Медикам довелося зробити дівчинці операцію.

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Маленьку Мію виписали з лікарні

Журналісти зустрілися з маленької Мією та її мамою у Києві, де мешкає сім'я. Ярина разом із донькою їздили до Краматорська на кілька днів. Зокрема, аби відвезти волонтерську допомогу та зустрітися з чоловіком і татом-військовим.

Вони зайшли до піцерії буквально на кілька хвилин, аби забрати їжу. Коли пролунав вибух, чоловік спиною прикрив і дружину, і донечку. Крізь завали вибиралися самотужки.

Внаслідок обстрілу у дитини перелом скроневої кістки, а також множинні колоті рани голови. Після обстежень дівчинку прооперували, пізніше відпустили додому.

Додамо, раніше Ярина подякувала всім, хто відправляв кошти на операцію донечки.

"Гроші збирали усім світом. У мене сльози на очах скільки людей відгукнулись на наше прохання", – зазначила жінка.

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