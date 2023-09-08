В полиции показали, что происходило в городе в первые минуты после атаки. Правоохранители сразу отправились на помощь пострадавшим.

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Полиция обнародовала видео первых минут после утреннего обстрела Кривого Рога

В Нацполиции отметили, что россияне обстреляли Кривой Рог снова утром, снова подло – так, как умеет только страна-террорист.

Патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия. Призываем не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях. Держимся вместе!

– говорится в сообщении.

Смотрите видео первых минут после обстрела Кривого Рога

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