В полиции показали, что происходило в городе в первые минуты после атаки. Правоохранители сразу отправились на помощь пострадавшим.
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Полиция обнародовала видео первых минут после утреннего обстрела Кривого Рога
В Нацполиции отметили, что россияне обстреляли Кривой Рог снова утром, снова подло – так, как умеет только страна-террорист.
Патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия. Призываем не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях. Держимся вместе!
– говорится в сообщении.
Смотрите видео первых минут после обстрела Кривого Рога
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Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно
- Около 9:00 8 сентября в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Уже через несколько минут в Кривом Роге сообщили о мощном взрыве. Отбой тревоги раздался уже в 9:17.
- Российская ракета попала в админздание в Кривом Роге. В результате возник пожар площадью 200 квадратных метров на территории, где расположены гаражи. На месте работали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- Ударной волной выбило окна в 7 жилых домах, среди них – многоэтажка. Также были повреждены автомобили мирных граждан и другие админздания. Соответствующие органы фиксируют последствия этого террористического обстрела.
- Известно, что в результате атаки погиб вольнонаемный работник полиции. Еще несколько правоохранителей получили ранения.
- Всего известно о 73 пострадавших в результате атаки – 1 погибший и 72 травмированных. Поисково-спасательные работы на месте обстрелов уже завершены.
- В Офисе Генпрокурора сообщили, что возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.