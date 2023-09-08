У поліції показали, що відбувалося в місті в перші хвилини після атаки. Правоохоронці одразу ж вирушили на допомогу постраждалим.

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Поліція оприлюднила відео перших хвилин після ранкового обстрілу Кривого Рогу

У Нацполіції зазначили, що росіяни обстріляли Кривий Ріг знову вранці, знову підло – так, як вміє лише країна-гній.

Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події. Закликаємо, не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях. Тримаємося разом!

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео перших хвилин після обстрілу Кривого Рогу

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