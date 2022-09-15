Обстрел Кривого Рога: в городе совершили 2 подрыва дамбы для ликвидации аварии

В Кривом Роге продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по Карачуновской дамбе. Как отметил Александр Вилкул, для этого понадобилось совершить два подрыва объекта.

Российские военные продолжают наносить ракетные удары по критической инфраструктуре нашего государства. На этот раз враг попал в Карачуновскую дамбу, что повлекло за собой подтопление более 100 домов и участков.

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Дамбу пришлось дважды взрывать

Как отметил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в течение ночи ликвидировали огромную аварию на дамбе. Она произошла в результате вчерашних "прилетов". Когда российские военные выпустили по городу ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

Ночью проводили целый ряд необходимых мероприятий: начиная двумя подрывами дамбы в районе Черногорки, чтобы увеличить пропускную способность, заканчивая инженерными работами,

– подчеркнул Вилкул.

Он также отметил, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Сам поток воды к утру снизился. А уровень воды, где зафиксировали подтопление, начал спадать. Всего известно, что подтоплениям подверглись 112 частных домов, а также дачные участки.

Вилкул рассказал о ликвидации последствий ракетного удара по Кривому Рогу: смотрите видео

Соответствующую информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что на разных участках реки Ингулец вода поднялась от 1 до 2 метров. Известно, что ее уровень удалось опустить на 13 сантиметров, и этот процесс продолжается.



В Кривом Роге устраняют последствия ракетных обстрелов по дамбе / Фото из телеграма Резниченко



В Кривом Роге устраняют последствия ракетных обстрелов по дамбе / Фото из телеграма Резниченко

Кроме того, отметил глава ОВА, повреждения получили водоводы. К примеру, в Софиевской общине без водоснабжения остались около 5 тысяч человек. Сейчас там продолжаются восстановительные работы.

Враг обстрелял Запорожье

Утром стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом рассказал секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что "прилет" произошел вблизи инфраструктурного предприятия. Взрывной волной выбило стекла. Также исчез свет. Пока информации о пострадавших не поступало.

Впрочем, точно нельзя сказать, когда именно произошел "прилет". Куртев не уточнял, а воздушные тревоги в области звучали этой ночью и утром минимум трижды – в 00:04, 02:00 и в 05:59. Единственное предположение можно сделать, основываясь на данных из телеграм-канала monitor. В нем сообщили, что в 02:03 в Запорожье раздался взрыв.

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