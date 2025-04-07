Из-за подлого ракетного удара России по Кривому Рогу: ОБСЕ проведет экстренную сессию

Украина инициировала экстренную сессию ОБСЕ после удара России по Кривому Рогу. Во время атаки погибли 20 мирных жителей, среди которых –дети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Украины при ОБСЕ и других международных организациях в Вене Юрия Витренко.

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ОБСЕ проведет экстренную сессию

По словам Витренко, во вторник, 8 апреля, созывается чрезвычайная специальная сессия Постоянного совета ОБСЕ.

На заседании обсудят российский теракт против детей и взрослых в Кривом Роге. Там также обсудят эскалацию российского террора против гражданских по всей Украине.

У российской делегации земля будет гореть под ногами,

– подчеркнул Витренко.

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Напомним, российская армия цинично ударила по Кривому Рогу 4 апреля. Страна-агрессор унесла жизни 20 человек. Среди погибших от действий вражеской армии – 9 детей.

Также известно, что по состоянию на утро 6 апреля количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 75.