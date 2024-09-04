Поврежденные дома, отель, учебные заведения: фото последствий атаки на Кривой Рог

Россия атаковала ряд украинских городов, в том числе и Кривой Рог, утром 4 сентября. В результате ракетного удара есть повреждения гражданской инфраструктуры в самом центре города.

Жуткие кадры последствий российского удара показал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, отметив детали о повреждении зданий.

Смотрите также Россияне запустили "Калибры" на Кривой Рог: что известно об этих ракетах и сколько их есть в России

Последствия атаки на Кривой Рог

По словам Лысака, по состоянию на сейчас кроме поражений многоэтажек, в городе также повреждены по меньшей мере четыре учебных заведения, и столько же повреждено транспортных средств.

Изуродованы аптека и магазины. Такие данные на сейчас. Здание отеля разрушено с 1 по 3 этажи. Террор гражданских не прекращается,

– написал он.

Повреждения в Кривом Роге в результате атаки / Фото Днепропетровской ОГА

К слову, от взрывной волны есть повреждения в более 10 многоэтажках. Сейчас информация о погибших не поступала, однако есть пострадавшие. По меньшей мере 5 человек получили ранения, но их состояние не тяжелое.

Местные власти уже развернула штаб помощи людям. Там будут принимать заявления на материальную помощь от города, а также выдавать стройматериалы. Сейчас в Кривом Роге работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.