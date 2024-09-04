Моторошні кадри наслідків російського удару показав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, зазначивши деталі про пошкодження будівель.

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Наслідки атаки на Кривий Ріг

За словами Лисака, станом на зараз окрім уражень багатоповерхівок, у місті також пошкоджені щонайменше чотири навчальні заклади, та стільки ж пошкоджено транспортних засобів.

Понівечені аптека і магазини. Такі дані на зараз. Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи. Терор цивільних не припиняється,

– написав він.

Пошкодження у Кривому Розі внаслідок атаки / Фото Дніпропетровської ОВА

До слова, від вибухової хвилі є пошкодження у понад 10 багатоповерхівках. Наразі інформація про загиблих не надходила, однак є постраждалі. Щонайменше 5 осіб зазнали поранення, але їх стан не тяжкий.

Місцева влада вже розгорнула штаб допомоги людям. Там будуть приймати заяви на матеріальну допомогу від міста, а також видаватимуть будматеріали. Наразі у Кривому Розі працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.