В Кривом Роге российские ракеты убили работника промышленного предприятия

Оккупанты после полуночи 5 декабря ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Враг попал в промышленное предприятие.

Жуткие детали сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Не обошлось без жертв и пострадавших

По словам Резниченко, в результате вражеского ракетного удара один человек погиб, еще трое получили ранения.

Россияне убили работника. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха,

– отметил глава Днепропетровской ОВА.

Известно, что погибшему был всего 41 год. Другие пострадавшие:

1978 (2 человека),

1977 года рождения.

Троих пострадавших доставили в местную больницу. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.

Последствия обстрелов в Кривом Роге / Фото Кирилла Тимошенко

Администрация "АрселорМиттал Кривой Рог" подтвердила попадание оккупантов по территории предприятия.

Был активирован план чрезвычайных ситуаций, на место вызвали пожарную службу, департамент охраны труда и медицинскую службу. На месте попадания еще работают спасатели. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь,

– говорится в сообщении.

Также под вражеский огонь попала Марганецкая община. Там, к счастью, пострадавших нет. В то же время Никопольский район российские оккупационные войска снова накрыли из тяжелой артиллерии.

Добавим, что информация об обстреле Кривого Рога появилась в 02:11. Тогда мэр города Александр Вилкул сообщил о нескольких мощных взрывах. Кроме того, российские кафиры ночью на 5 декабря в очередной раз атаковали Запорожье. Вражеские ракеты попали по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры.

Враг готовится нанести удар

Россия не собирается прекращать террористические обстрелы по Украине. Это подтверждает и тот факт, что страна-агрессорка держит в двух морях свои корабли, являющиеся носителями крылатых ракет типа "Калибр". Как сообщили в ВМС ВСУ, на 4 декабря Россия вывела на боевое дежурство в свои корабли как в Черное море, так и в Средиземное.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что враг изменил свою тактику по ракетным ударам. Подоляк отметил, что россияне не наносят ракетные удары сейчас вполне сознательно. По его мнению, враг ожидает, когда в Украине похолодает. К примеру, температура за окном опустится до -10 градусов.