Жертв могло быть больше: что спасло около 100 человек от ракетного удара в Кривом Роге

Во время массированной ракетной атаки по Украине 8 июля российские ракеты попали в административное здание промышленного предприятия в Кривом Роге. Известно об 11 погибших и 47 раненых, из которых 10 в тяжелом состоянии.

В эфире 24 Канала корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев рассказал, что благодаря тому, что люди вовремя ушли в укрытие удалось избежать большего количества жертв.

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Что спасло работников

Сейчас на месте попадания до сих пор продолжается разбор завалов. Там работают и спасатели, и горные спасатели с применением специальной техники для разбора бетонных завалов, обломков кирпича.

Также на месте прилета психологи и представители патрульной полиции общаются с криворожанами чьи родные и близкие, возможно, во время атаки находились в админздании промышленного предприятия.

В который раз сегодня убедились, чтобы во время воздушной тревоги нельзя пренебрегать правилами безопасности и обязательно надо идти в укрытие,

– подчеркнул корреспондент из Кривого Рога.

Утром руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сказал, что в момент ракетной атаки на промышленное предприятие около 100 сотрудников находились в надежном укрытии. Возможно, именно поэтому количество погибших и раненых относительно небольшое.

"Если бы эти люди не спрятались в укрытии, то я думаю, что последствия были бы еще более трагическими", – добавил Фефилатьев.

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Отметим, что около 9:54 в Кривом Роге прогремел громкий взрыв. Перед этим мониторинговые СМИ сообщили о пусках "Искандеров" из Крыма.