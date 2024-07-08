В етері 24 Каналу кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв розповів, що завдяки тому, що люди вчасно пішли в укриття вдалося уникнути більшої кількості жертв.

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Що врятувало працівників

Наразі на місці влучання досі триває розбір завалів. Там працюють й рятувальники, й гірничі рятувальники із застосуванням спеціальної техніки для розбору бетонних завалів, уламків цегли.

Також на місці прильоту психологи та представники патрульної поліції спілкуються з криворіжцями чиї рідні та близькі, можливо, під час атаки перебували в адмінбудівлі промислового підприємства.

Вкотре сьогодні переконалися, щоб під час повітряної тривоги не можна нехтувати правилами безпеки й обов'язково треба йти в укриття,

– наголосив кореспондент з Кривого Рогу.

Вранці керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул сказав, що в момент ракетної атаки на промислове підприємство близько 100 співробітників перебували в надійному укритті. Можливо, саме через це кількість загиблих й поранених відносно невелика.

"Якби ці люди не сховались в укритті, то я думаю, що наслідки були б ще більш трагічними", – додав Фефілатьєв.

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Зазначимо, що близько 9:54 у Кривому Розі пролунав гучний вибух. Перед цим моніторингові ЗМІ повідомили про пуски "Іскандерів" із Криму.