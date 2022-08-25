Ночной удар по Кривому Рогу: в одном из домов разрушило балкон, повредило грузовики
Источник:телеграм Николая Лукашука
Ночью 25 августа оккупанты из РСЗО "Торнадо-С" в очередной раз ударили по Кривому Рогу. В результате в городе есть разрушения и поврежденные автомобили.
россияне нанесли удар по Металлургическому району (Никопольскому шоссе). Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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оккупанты обстреливают Днепропетровскую область
В результате обстрела в пятиэтажке частично разрушен балкон, повреждены грузовые автомобили, дорожное покрытие. На месте обнаружены кассетные боеприпасы. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также обстреляны из РСЗО "Ураган" и "Смерч" приграничные территории Апостоловской и Широковской общин. Перебиты линии электроснабжения в селе Кошевое, пострадавших нет.
Сейчас саперы продолжают поиск неразорвавшихся боеприпасов. Местных жителей попросили быть очень осторожными и не подходить к незнакомым предметам и ни в коем случае их не трогать.
Кривой Рог обстреляли из РСЗО / фото "Свои"
Во время обстрела кассетные обломки снарядов попали по фуре / фото "Первый городской"
Днепропетровскую область беспощадно обстреляли на День Независимости
В День Независимости 24 августа российская ракета уничтожила частный жилой дом в поселке городского типа Чаплино в Синельниковском районе Днепропетровской области. В это время в доме были люди. Двоих детей и женщину эвакуировали живыми.
Впоследствии спасатели под завалами дома обнаружили третьего ребенка . 11-летний мальчик погиб на месте.
Вечером российские оккупанты снова ударили по Чаплино. На этот раз попали в железнодорожную станцию. На месте загорелись 4 вагона.
К сожалению, вечером 24 августа количество погибших возросло с 15 до 22. Предварительно Владимир Зеленский также сообщал о 50 раненых. Однако количество пострадавших может увеличиваться, ведь поисково-спасательные работы на железнодорожной станции будут продолжены.
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