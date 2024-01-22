Оккупанты цинично обстреляли Купянск: местный житель заживо сгорел в автомобиле
Источник:Олег Синегубов
Российские военные нанесли удары по территории Харьковской области. Очередное преступление страны-агрессора унесло жизнь одного человека, а также повлекло за собой разрушение гражданской инфраструктуры.
Днем россияне обстреляли Купянск. О последствиях вражеской атаки рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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Сгорел заживо в машине
Около 15:45 оккупационная армия ударила по городу из артиллерии. Один из снарядов попал вблизи двухэтажного жилого дома – здание частично разрушено. Соседние домовладения, магазин и авто получили повреждения.
В результате удара загорелся легковой автомобиль. Водитель погиб на месте. Его личность устанавливают.
Еще один 66-летний мужчина получил ранения. Спасатели ликвидируют последствия, а прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Кроме того, сегодня ранее враг ударил управляемой авиабомбой по селу Григорьевка Купянского района. В результате обстрела в селе повреждено более 30 жилых домов и лицей.
Последствия вражеских обстрелов Купянска / Фото ГСЧС, полиция, прокуратура
Враг не перестает обстреливать Харьковщину: что известно
- За минувшие сутки россияне совершили обстрелы более 20 населенных пунктов области. Враг использовал артиллерию и минометы.
- В результате удара по Песчаному Купянского района погиб 74-летний мужчина.
- Оккупанты ударили по Волчанску двумя КАБами – там поврежден дом. К счастью, обошлось без пострадавших
- Под обстрел также попал поселок Ольховатка Купянского района. Туда враг ударил ФАБом. Травмы получила 74-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу, состояние среднее. Повреждены 6 жилых домов, магазин, здание предприятия.