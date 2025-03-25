Смертельный террор: россияне попали в семью на детской площадке, погибли 3-летняя девочка с мамой

Во вторник, 25 марта, российская армия ударили по селу Куртовка в Донецкой области. Там погибли 3-летняя девочка и ее 36-летняя мама.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

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Россия убила 3-летнюю девочку и ее маму

Во вторник, 25 марта 2025 года, войска страны-агрессора ударили по селу Куртовка Дружковской общины.

В прокуратуре указали, что, предварительно, против гражданского населения захватчики использовали "ФАБ-250" с УМПК.

В зоне поражения боеприпаса оказался частный сектор. В результате обстрела от травм, несовместимых с жизнью, на месте погибли 36-летняя мать и ее дочь трех лет,

– говорится в сообщении.

Указывается, что еще одного 15-летнего ребенка погибшей женщины доставили в больницу с осколочными ранениями и переломом бедра.

Во время атаки оккупантов семья находилась на детской площадке,

– сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что окончательные последствия обстрела населенного пункта и состояние пострадавшей девочки устанавливаются.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин отреагировал на вражеский террор.

"Очередное военное преступление россиян – очередное страшное напоминание, что оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно! Эвакуация спасает жизни!", – добавил он.

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Напомним, что по состоянию на утро 25 марта Сумская областная прокуратура обновила данные о количестве пострадавших в результате ракетного удара по Сумах 24 марта.

По оперативным данным, в результате ракетного удара пострадал 101 человек. За медицинской помощью обратилось 78 взрослых и 23 ребенка.