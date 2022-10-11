От удара по Ладыжинской ТЭС пострадали люди

Россияне атаковали иранскими дронами Ладыжинскую теплоэлектростанцию в Винницкой области. В результате ранены 3 человека.

Оккупанты продолжают массированно обстреливать мирное население Украины, обесточивая города. 11 октября россияне попали в Ладыжинскую ТЭЦ Винницкой области.

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Пострадавшие из-за обстрела станции

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в 14:12 написал в своем телеграмм-канале, что несколько человек получили ранения в результате атаки.

Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. Ранения получили 3 человека. На месте работают спасатели,

– написал глава области.

Также он сообщил, что оккупанты поразили два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе.

Россияне атаковали Винницкую область дронами-камикадзе

В телеграмме оперативного командования "Юг" написали, что оккупанты попали в станцию иранскими беспилотниками, и, кроме того, всего выпустили более десятка крылатых ракет.

Враг выпустил по югу Украины 16 крылатых ракет, в том числе 3 "Калибра" и 13 Х-55, а также направил 2 дрона-камикадзе по объектам критической инфраструктуры,

– написали ОК "Юг"

Также они подчеркнули, что на месте катастрофы работают спасатели.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 октября пять ракет над Одесской областью и 8 над Николаевской областью. Если бы не работа ПВО, то "прилетов" было бы гораздо больше.

Напомним, в 07:39 глава Винницкой ОВА Сергей Борзов написал, россияне нанесли удар по ТЭЦ во время воздушной тревоги иранскими БПЛА.

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