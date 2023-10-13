В Ливане под обстрел попали журналисты Reuters и Al Jazeera: один из них погиб

Журналисты изданий Reuters и Al Jazeera работали в Ливане. 13 октября они попали под обстрел во время выполнения своей работы. К сожалению, известно об одной жертве и троих раненых.

По предварительной информации, снаряд попал в автомобиль. В результате погиб оператор Исаам Абдаллах. Известно, что ранения получили журналисты Кармен Джохдар, а также Элли Брахайя.

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Что говорят об обстреле

Достоверно известно, что обстрел произошел на ливанско-израильской границе. Собственно, корреспондент AFP отметил, что несколько журналистов в пятницу, 13 октября, попали под обстрел на юге Ливана. Произошло это вблизи населённого пункта Альма аль-Шааб. На кадрах, выложенных в сеть, можно увидеть, что раздался громкий взрыв. После того все, что попало в объектив камеры, затянуло густым дымом.

Момент взрыва в Ливане удалось снять на камеру: смотрите видео

Также на видео попала горящая машина и журналистка в бронежилете с надписью "Пресса". Она лежит на земле в десяти метрах от транспортного средства.

Журналистка пострадала в результате обстрелов: смотрите видео

Мы глубоко опечалены, узнав, что наш видеооператор Иссам Абдаллах был убит,

– говорится в заявлении издания Reuters.

Известно, что Исаам был частью экипажа Reuters в южном Ливане, он обеспечивал живой видеосигнал.

"Мы срочно ищем больше информации, сотрудничаем с властями в регионе и поддерживаем семью Иссама и коллег", – сказали в Reuters.

Известно, что ранения получили двое корреспондентов Al Jazeera, а также журналист Associated Foreign Press.

Сайт Press Gazette отметил, что минимум 10 журналистов убили за неделю боевых действий в Израиле и Газе.

Возросло количество погибших украинцев в Израиле

Обратим внимание, что по состоянию на 13 октября ситуация в Израиле остается очень сложной. Известно, что уже 11 наших земляков стали жертвами войны, которую ХАМАС развязал против Израиля. В МИД Украины также отметили, что 9 украинцев сейчас считаются пропавшими без вести.

Правда, МВД Израиля сообщило, что погибли уже 12 украинцев. В то же время Министерство иностранных дел пока не может подтвердить информацию о гибели еще одного нашего земляка.

МИД Украины может подтвердить гибель 11 украинцев в Израиле. Еще 9 граждан числятся пропавшими без вести. 12 – цифра МВД Израиля. Но мы ориентируемся на данные, подтвержденные МИДом,

– говорится в сообщении МИД Украины.

В СМИ пишут, что среди жертв якобы была одна украинская туристка. Остальные погибшие давно жили на территории Израиля.